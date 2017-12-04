Супруга экс-вице-мэра Кызыл-Кии уточнила, что является не четвертой, а второй его женой

Супруга экс-вице-мэра Кызыл-Кии уточнила, что является не четвертой, а второй его женой



Женщина рассказала, как местная активистка сексуально домогалась ее мужа, но, получив отказ, принялась терроризировать их семью



В редакцию обратилась одна из жен экс-вице-мэра Кызыл-Кии, инвалид I группы Акмоор Маматова. Она опровергла информацию, изложенную в публикации «Вести.kg». Напомним, в материале, со слов местной активистки Розы Мамановой, говорилось, что Акмоор Маматова по наставлению своего мужа пытается незаконно привлечь ее к уголовной ответственности. Маманова также уточнила, что Маматова является четвертой женой бывшего вице-мэра Кызыл-Кии Мамыта Ботоева.

Сама Акмоор в беседе с «Вести.kg» не стала отрицать, что является не единственной супругой Ботоева. Однако она уточнила, что приходится ему второй женой, а не четвертой, как утверждает Роза Маманова.

Что касается прочих обвинений со стороны активистки Акмоор Маматова очень подробно изложила следующее:

«Я, Маматова Акмоор, мама двух дочек, которых воспитываю одна, являюсь инвалидом I группы, так как потеряла зрение в 2000 году, обращаюсь в редакцию и через вас ко всему народу Кыргызстана с просьбой: «Помогите мне и моей семье, оградите нас и жителей нашего города и вообще всех порядочных людей от страшных напастей со стороны гражданки Розы Мамановой. До каких пор, пользуясь своей безнаказанностью, люди, подобные Розе Мамановой, будут портить нервы, здоровье и жизнь невинных людей.

Гражданка Маманова, 1978 года рождения, ранее проживала в Узгене, была замужем, имеет 4-х сыновей. После того, как Роза стала устраивать скандалы, провокации и писать кляузы в правоохранительные органы на своих соседей, родственников мужа и даже его родного отца, муж вынужден был с ней развестись, так как невыносимо жить с подобным человеком. В данный момент он счастлив в новом браке.

В настоящий момент Маманова нигде не работает, не занимается предпринимательской деятельностью, не имеет никакого официального легального источника дохода. Но, несмотря на это, трое из ее сыновей учатся в коммерческих учебных заведениях, например, таких как турецкий лицей, где контракт в среднем сто тысяч. Возникает справедливый вопрос: на какие средства все это оплачивается?

Таким образом брошенная мужем Маманова появилась в нашем городе. С этого момента город начали сотрясать регулярные скандалы, организатором и режиссером которых является Маманова. Она создает конфликтные ситуации, различные провокации и стравливает между собой людей. Затем собирает компромат и разные сплетни. Далее переходит к шантажу, угрожая опубликовать имеющийся компромат в интернет-изданиях или передать его оппоненту. Таким образом, в городе практически все видные чиновники оказались под прицелом. Подобного рода статьи она публиковала, представляясь координатором общественного объединения «Народный контроль». Также в социальных сетях от ее имени регулярно появляются заметки и статусы оскорбительного содержания в отношении многих значительных политических фигур. Заметим, она также регулярно появляется на пресс-конференциях и позиционирует себя как общественный деятель, правозащитник. В вашей статье она называет себя координатором южного региона общественного объединения «Народный контроль». Но, по сведениям национального статистического комитета, такой общественной организации как «Народный контроль» на территории Баткенской области Кыргызской Республики не существует. Маманова, прикрываясь именем неправительственных организаций, занимается своими неблаговидными делишками.

Представители местных правоохранительных органов не хотят связываться с гражданкой Мамановой и боятся потерять свою работу. Так как ранее она проходила как свидетель или потерпевшая по нескольким уголовным делам, связанных со взятками государственных служащих. Теперь она пользуется репутацией опасного человека, который может навредить любому, кто посмеет ей противоречить. Она очень активно распространяла информацию, что является сотрудницей АКС ГКНБ. Поэтому я обращалась в Антикоррупционную службу Госкомитета национальной безопасности по вопросу – является ли гражданка Маманова сотрудником АКС? Сотрудниками АКС было проведено расследование и мне дан письменный ответ о том, что указанная гражданка Маманова не является штатным/внештатным сотрудником АКС ГКНБ.

Указанный в статье бывший вице-мэр г. Кызыл-Кия Ботоев Мамыт – добропорядочный гражданин, состоит в законном браке около 30 лет, имеет безупречную репутацию. Не судим. В данный момент является начальником Кызыл-Кийского городского архива. Ботоев Мамыт - заметная личность и обаятельный человек, в связи с чем Маманова Роза испытывает к нему неоднозначные чувства. Она несколько раз предлагала ему свое общество и сексуально домогалась. Но Ботоев, будучи примерным семьянином, отказал ей, в связи с чем на протяжении уже 2-3 лет подвергается различного рода нападкам и провокациям со стороны отвергнутой женщины.

С меня она регулярно вымогает деньги, требует долю, ссылаясь на то, что я «Нормально живу». Я отказалась ей платить и затем последовали провокации со стороны Мамановой. Она спровоцировала ссору по телефону. Затем, имея отличное здоровье, она внезапно ложится в больницу – в кардиологическое отделение. В то же время пишет заявление в ГОВД, выдвигая голословные обвинения, угрожает меня посадить. Все это она делает в надежде получить от меня деньги. Далее, вступив в сговор со следователем Кызыл-Кийского ГОВД Азимбаевым Чынгызом, они сфабриковали ложные факты и возбудили против меня два административных дела. Суть которых в том, что я инвалид I группы, незрячая, 47 кг, якобы избила до тяжелой степени увечий здоровую дееспособную женщину, 87 кг. Меня, конечно же оправдали, так как невооруженным глазом видно, что я на такое просто физически не способна. Но, тем не менее, к материалам прилагался протокол судмедэксперта Кызыл-Кийской территориальной больницы, подтверждающий факт наличия тяжелых увечий. Позже сама Маманова подтвердила факт подкупа судмедэксперта Кызыл-Кийской ТБ за 5000 сом.

В целях обеспечения своей безопасности я вынуждена была обратиться с заявлением в Генеральную прокуратуру, и по факту моего обращения в данный момент Кызыл-Кийским ГОВД в отношении гражданки Мамановой заведено уголовное дело по статье 166 УКР «Мошенничество». Так как она, обманув меня, представившись адвокатом, завладела деньгами в сумме 50.000 сомов. Также в ходе расследования выяснилось, что на самом деле Маманова всего год назад закончила юрфак Ошского университета и получила диплом бакалавра. На данный момент у нее нет ни опыта, ни стажа на юридической работе, также как и лицензии на адвокатскую деятельность. Тем не менее, это не мешает ей вести очень активную работу по обману населения в мошеннических целях. Так как в Кызыл-Кие уже очень многие пострадали от ее действий, то клиентов у нее как у адвоката значительно уменьшилось. Маманова поменяла дислокацию и переместила свою активность в соседний – Кадамжайский район. В настоящее время Кадамжайским РОВД также заведено уголовное дело по факту мошенничества. Также в ходе разбирательств этих фактов гражданка Маманова неоднократно вступала в конфликты с пострадавшей стороной и угрожала им физической расправой. В том числе указывала, что они не являются титульной нацией и поэтому должны молча сидеть либо уехать в свой Таджикистан. Подобное поведение недопустимо и пятнает честь кыргызов – как гостеприимных и дружелюбных людей. Также подобные факты могут пошатнуть стабильность в регионе.



В настоящий момент уголовное дело в отношении Мамановой находится на стадии передачи в суд. Но Маманова подготовила новую провокацию. Теперь уже в отношении следователя Кызыл-Кийского ГОВД Тойгонбаева, который ведет следствие. Два дня назад, после проведения очной ставки, она попросила, чтобы ее сумка осталась в кабинете. Следователь Тойгонбаев многократно повторил, что она должна забрать свои вещи, но она была непреклонна и оставила сумку в его кабинете. Утром следующего дня Маманова заявила, что в ее сумке было пятьдесят тысяч сом и теперь они пропали, значит, следователь Тойгонбаев их выкрал. С этим заявлением и диктофонной записью она отправилась в городскую прокурату, где и настаивала на приеме ее заявления. Но прослушав запись, прокурор отказал, сославшись на то, что в записи голос, принадлежащий следователю, многократно просит Маманову забрать сумку. Поэтому провокация на этот раз не удалась.

Затем, потеряв надежду избежать справедливого наказания, Маманова легла в платную кардиологическую клинику «Кардио+». На запрос адвоката курирующий врач дала ответ, что ничего серьезного в плане здоровья Мамановой не угрожает, просто немного повышено артериальное давление.

Таким образом, я думаю, что полностью разъяснила ситуацию, происходящую в нашем городе и роли Мамановой Розы. Своим поведением и бессовестной ложью она дает повод думать, что современная демократия - это вседозволенность и безнаказанность. Что можно оскорблять достойных людей, прикрываясь демократическими принципами. Она считает, что оклеветать и оболгать любого человека, запятнать репутацию и сломать его жизнь – это и есть свобода слова!

Возмущает тот факт, что Маманова самым бессовестным образом запятнала имя общественных организаций, правозащитников и адвокатов. Маманова сеет раздор и смуту среди нашего многонационального населения!».

vesti.kg



