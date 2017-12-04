На границе сотрудники МЧС все еще готовы оказать помощь водителям грузовиков. Они ждут распоряжения правительства, чтобы покинуть свой пост
Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, обеспечивавшие застрявших на границе водителей фур питанием и теплом, все еще находятся на своих местах. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе МЧС.
- Мы ждем распоряжения правительства прекратить эту поддерживающую деятельность, - сказал начальник пресс-службы Абдишарип Бекилов. – Все 17 палаток стоят там по-прежнему.
Информацию о том, что работники местных администраций также продолжают обеспечивать точки питания дровами, «Вести.kg» подтвердили в пресс-службе полпредства правительства в Чуйской области.
Напомним, СМИ со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана передавали, что казахстанские пограничники перешли в штатный режим работы. Грузовики больше не скапливаются у контрольно-пропускных пунктов.
Пограничники связывают улучшение ситуации с подписанием «дорожной карты» президентами Кыргызстана и Казахстана Сооронбаем Жээнбековым и Нурсултаном Назарбаевым после встречи в Минске.
vesti.kg
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