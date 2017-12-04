На границе сотрудники МЧС все еще готовы оказать помощь водителям грузовиков

На границе сотрудники МЧС все еще готовы оказать помощь водителям грузовиков. Они ждут распоряжения правительства, чтобы покинуть свой пост



Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, обеспечивавшие застрявших на границе водителей фур питанием и теплом, все еще находятся на своих местах. Об этом «Вести.kg» сообщили в пресс-службе МЧС.

- Мы ждем распоряжения правительства прекратить эту поддерживающую деятельность, - сказал начальник пресс-службы Абдишарип Бекилов. – Все 17 палаток стоят там по-прежнему.

Информацию о том, что работники местных администраций также продолжают обеспечивать точки питания дровами, «Вести.kg» подтвердили в пресс-службе полпредства правительства в Чуйской области.

Напомним, СМИ со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана передавали, что казахстанские пограничники перешли в штатный режим работы. Грузовики больше не скапливаются у контрольно-пропускных пунктов.

Пограничники связывают улучшение ситуации с подписанием «дорожной карты» президентами Кыргызстана и Казахстана Сооронбаем Жээнбековым и Нурсултаном Назарбаевым после встречи в Минске.



vesti.kg



