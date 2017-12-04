Нурлан Мотуев переведен в колонию усиленного режима

Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения активисту Нурлану Мотуеву, переведя его из колонии-поселения №32 в исправительную колонию №27.



Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения активисту Нурлану Мотуеву, переведя его из колонии-поселения №32 в исправительную колонию №27.

Как сообщили «Азаттыку» в Госслужбе исполнения наказаний, Мотуев нарушил правила содержания в колонии-поселении. В колонии усиленного режима он проведет год.

В августе Свердловский районный суд столицы приговорил Нурлана Мотуева к 7 годам лишения свободы по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

Как сообщали в ГСИН, Мотуев должен был отбывать срок в колонии-поселении.

Колония-поселение не предполагает содержания осужденного в охраняемой зоне. «Он может свободно передвигаться по городу, ходить на работу. Но он будет поставлен на наш учет», - отмечали в ГСИН.



Азаттык