Пнувшего упавшего на улице малыша мужчину уволят из Госрегистра

Мужчиной, пнувшим своего маленького сына, оказался второй заместитель начальника Сокулукского районного управления Госрегистрационной службы Бариер Адиев.

Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе ГРС, председатель ведомства Дастан Догоев поручил принять «самые жесткие меры» в отношении сотрудника - вплоть до увольнения.

Мужчиной, пнувшим своего маленького сына, оказался второй заместитель начальника Сокулукского районного управления Госрегистрационной службы Бариер Адиев.

Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе ГРС, председатель ведомства Дастан Догоев поручил принять «самые жесткие меры» в отношении сотрудника - вплоть до увольнения.

Приказ об этом может быть подписан уже сегодня.

В ведомстве отмечают, что Адиев не может продолжать работать в ГРС «по моральным соображениям».

2 декабря в социальных сетях появилось видеозапись того, как ребенок в возрасте 1,5-2 лет не мог идти по скользкой дороге и падал. В какой-то момент сопровождавший ребенка мужчина пнул малыша в область ребер. Как выяснилось, он был отцом мальчика.

Милиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство» и водворила его в ИВС. На допросе 50-летний Бариер Адиев, проживающий в столичном микрорайоне «Улан-2», признался, что пнул своего сына.

Азаттык