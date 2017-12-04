На трассе Алматы-Бишкек опрокинулся автобус, два человека погибли

На трассе в Алматинской области Казахстана сегодня в результате ДТП с участием пассажирского автобуса по меньшей мере два человека погибли и еще 10 с различными травмами доставлены в больницу.



На трассе в Алматинской области Казахстана сегодня в результате ДТП с участием пассажирского автобуса по меньшей мере два человека погибли и еще 10 с различными травмами доставлены в больницу.

По сообщению областного департамента внутренних дел, ДТП произошло утром на трассе близ села Узынагаш, пишет казахская служба радио «Азаттык».

«Дорожная авария произошла сегодня в 8 часов утра на 62-м километре автодороги Алматы — Бишкек. Согласно поступившей информации, в ДТП погибли два человека. В больницу села Узынагаш с различными травмами сейчас доставлено 10 человек, среди которых один несовершеннолетний», — сообщила пресс-служба.

Полиция сообщает, что следовавший по направлению Шымкент — Алматы автобус опрокинулся. В момент аварии в салоне находилось 43 человека. По предварительной версии, 41-летний водитель автобуса не справился с рулевым управлением.

Расследование начато по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

Азаттык