Фото - Свадьба певца Омара

Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.
В одном из ресторанов города Бишкек 2 декабря проходит свадьба эстрадного певца Омара.
Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.
Фото опубликованы в соцсетях гостями торжества.
АКИпресс
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