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Фото - Свадьба певца Омара

Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.

 

 

В одном из ресторанов города Бишкек 2 декабря проходит свадьба эстрадного певца Омара.
 


Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.
 
Фото опубликованы в соцсетях гостями торжества.


 

 

Фото - Свадьба певца Омара Фото - Свадьба певца Омара Фото - Свадьба певца Омара  Фото - Свадьба певца Омара  Фото - Свадьба певца Омара 

АКИпресс

           

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