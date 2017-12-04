Фото - Свадьба певца Омара

Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.

В одном из ресторанов города Бишкек 2 декабря проходит свадьба эстрадного певца Омара.





Супругу Омара Жанышова зовут Диана. Недавно в Бишкеке прошел обряд кыз узатуу, где по традиции жених забирал невесту.



Фото опубликованы в соцсетях гостями торжества.





АКИпресс