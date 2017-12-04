Подробности драки участников свадьбы в Жалал-Абаде: Избит фотограф, задержаны 5 парней

После драки на въезде в город Жалал-Абад задержаны 5 человек, сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на правоохранительные органы.



В результате драки был избит 24-летний фотограф, который с различными травмами госпитализирован в больницу. Инцидент произошел после того, как участники свадьбы из села Кара-Дарыя приехали к одному из излюбленных мест для проведения фотосессий – арке Курманбек баатыра. В это время там находились участники еще одной свадьбы – из сельского округа Ырыс, которых и фотографировал 24-летний С.Т. Между ним и группой парней из села Кара-Дарыя произошла словесная перепалка, переросшая в драку с избиением. С черепно-мозговой травмой фотограф был доставлен в областную больницу.



Информацию подтвердили в УВД Жалал-Абадской области. После госпитализации парня в больницу информация о данном факте поступила в РОВД Сузакского района. Прибывшая в больницу оперативно-следственная группа приняла заявление от пострадавшего. В результате проведенных розыскных мероприятий были задержаны 5 жителей села Кара-Дарыя, 1992 года рождения. Они водворены в ИВС.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «хулиганство» УК КР, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что в городе Жалал-Абад в начале ноября произошел еще один свадебный инцидент.



Turmush писал, что в отношении 13 задержанных и доставленных в ГОВД парней составлены административные протоколы в соответствии со ст. 364 («Мелкое хулиганство») Кодекса об административной ответственности. По решению Жалал-Абадского городского суда от 9 ноября они арестованы на 5 суток.



Всего были задержаны 18 парней. Пятеро из них были водворены в ИВС ГОВД Жалал-Абада. Вчера, 10 ноября, городской суд избрал меру пресечения в отношении них — 2 месяца в СИЗО.



Напомним, что по факту хулиганства возле парка имени Токтогула в городе Жалал-Абад возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее Turmush писал, что задержаны пьяные парни, оказавшие сопротивление сотрудникам милиции. Информацию Turmush подтвердил пресс-секретарь УВД Жалал-Абадской области Мыктыбек Турдубеков.



Инцидент произошел 8 ноября, около 5 вечера. Группа из 10-15 парней на автомобилях свадебного кортежа подъехала к парку. В состоянии алкогольного опьянения они стали нарушать общественный порядок, нецензурно выражаться. Прибывший на место наряд сотрудников патрульной милиции потребовал от участников свадебного торжества соблюдать общественный порядок, но мужчины оказали сопротивление.



Не подчинившись требованиям сотрудников патрульной милиции, дебоширы начали наносить удары по служебному автомобилю марки «Ниссан». Для усмирения дебоширов и их задержания были привлечены дополнительные силы из числа сотрудников правоохранительных органов. Все участники дебоша были доставлены в ГОВД Жалал-Абада. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.



Как рассказали очевидцы произошедшего, во время инцидента было произведено несколько выстрелов в воздух. Кроме того, участники свадебного кортежа устроили гонки по улицам города, тем самым нарушая правила дорожного движения. По другим данным, конфликт изначально произошел между участниками свадьбы.



По словам М.Турдубекова, после того, как наряд патрульной милиции прибыл на место и начал усмирять дебоширов, участники свадьбы сломали зеркало заднего вида служебной автомашины и начали наносить удары по капоту. «Когда участники инцидента начали бить по капоту, сотрудники патрульной милиции произвели два предупредительных выстрела в воздух. Только после этого хулиганы усмирились», - сообщил он.



Следственный отдел Жалал-Абадского городского ОВД возбудил уголовное дело по ст. 234 («хулиганство») и 341 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса КР. По подозрению в совершении данных правонарушений задержаны 13 человек в возрасте от 25 до 29 лет. В отношении некоторых из них были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 364 («Мелкое хулиганство»).



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