Кому нужны старые жены в Киргизии?

Кому нужны старые жены? В Киргизии опять волнуются

Вот уже несколько дней темой номер один в Кыргызстане является признание бывшего муфтия Чубака ажы Жалилова, что у него появилась вторая жена, хотя он не развелся с первой, и его призыв к мужчинам брать вторых жен и не бояться. Богослов рассказал, что первая супруга сейчас немного обижена, но он уверен, что все утрясется. Его вторая жена - тридцатилетняя вдова с ребенком, которая подрабатывала няней в Турции.

Женщины возмутились

Заявление богослова вызвало бурную дискуссию в обществе. Возмущались, в основном, женщины. Известная правозащитница Азиза Абдирасулова официально обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку заявлению Жалилова: в Уголовном кодексе Кыргызстана есть статья 153, которая предусматривает до двух лет лишения свободы за многоженство.

Лишь на третий день народного возмущения МВД страны сделало сообщение, что милиция проверит факты, изложенные в заявлении Жалилова.

Осудили Жалилова не только светские, но и религиозные активистки. Руководитель общественного фонда "Мутакаллим" Жамал Фронтбек кызы, известная активной работой по защите прав мусульманок, в частности, добившаяся того, чтобы мусульманкам Кыргызстана разрешили фотографироваться на паспорт в платках, назвала заявление бывшего муфтия "вызовом не только обществу, но и государству". "Странно, что ни один госорган не среагировал на это, ни МВД, ни Генпрокуратура, ни парламент, хотя человек открыто завил, что нарушил закон. Он бросил вызов государству…" - сказала она, выступая на круглом столе в Бишкеке.

Но в стране звучат и женские голоса в защиту многоженства. Так, редактор газеты "Асман плюс" Назира Бегим обратилась к президенту с просьбой разрешить многоженство, полагая, что официальная возможность выйти замуж, хоть и в качестве второй жены, спасет киргизских женщин от проституции и иностранцев: "Сегодня наша нация переживает деградацию. Красивые, воспитанные киргизские женщины выходят замуж за иностранцев. Большинство из них пережили сложные времена и развод. Также усиливается проституция. Защитить кыргызских женщин от таких проблем могут только кыргызские мужчины".

Мужчины-депутаты - за многоженство

Депутат парламента от Социал-демократической партии Кыргызстана Аида Касымалиева сообщила, что мужчины-депутаты, к которым она обратилась, поддерживают идею многоженства. Сегодня она с коллегой Эльвирой Сурабалдиевой подняли этот вопрос в парламенте, но активной поддержки не нашли.

Депутат отметила, что статья в УК о многоженстве "мертвая": "За 25 лет независимости мы не слышали ни об одном приговоре, вынесенном по этой статье. Чтобы возбудить уголовное дело, необходимо заявление "пострадавших", т.е. первой жены или родственников. Женщины должны нести ответственность и заявлять о таких фактах", - сказала Аида Касымалиева, признав, однако, что скорее всего, массовой подачи заявлений не будет, восточная ментальность сказывается.

Заведующий сектором Госкомиссии по делам религии Ормон Жаныбеков уверен, что если исправить закон, он заработает. Но что конкретно нужно исправить, сказать не смог.

Жамал Фронтбек кызы удивлена молчанием и Духовного управления мусульман, где отказываются от комментариев и говорят, что это "личное дело Чубака ажы". Дошло до того, что теперь из-за высказанной активной позиции она беспокоится за собственную безопасность. "Один из имамов назвал меня муртадом (вероотступник, что является тягчайшим грехом - ред.). Для радикалов это может прозвучать как фетва на мое убийство, но муфтият не дал разъяснений", - сказала она.

Шариат разрешает, но не пропагандирует

42-летний Жалилов Чубак Тажибаевич родился в селе Бай-Мундуз на юге Кыргызстана, в многодетной семье учителей. У него пятеро детей от первой жены. Религиозное образование получил в Исламском университете Кыргызстана и в Саудовской Аравии. В 2010-2012 годах был муфтием Кыргызстана, подал в отставку после скандала, связанного с претензиями по уплате налогов Духовным управлением.



Представитель отдела фетвы муфтията Кыргызстана Бахтияр Токтогазы уулу отметил, что хотя в исламе и разрешено многоженство, на практике все же культивируется моногамия. "Шариат разрешает иметь двух и более жен, но это не наставление, а разрешение. Если ты не можешь обеспечить справедливость для обеих жен и не имеешь возможность обеспечить их всем необходимым, то иметь более одной жены – харам", - сказал он.

Тема многоженства в Кыргызстане не табуирована, об этом открыто говорят и другие религиозные деятели. К примеру, Озубек ажы Чотонов, который также часто выступает по телеканалам и радио, прямо заявляет, что у него три жены.

В своих проповедях во время встреч с мусульманами, во время прямых эфиров и в соцсетях Чубак Жалилов часто призывает к многоженству; но до недавнего времени эти проповеди смотрели лишь поклонники богослова, количество которых растет. Недавно Жалилов получил престижную награду Youtube - "Серебряную кнопку", набрав больше 100 тысяч подписчиков. Канал "Насаат медиа" с его проповедями очень популярен и за пределами страны.

Жалилов регулярно ездит по стране, собирая на проповеди даже в самых отдаленных селах сотни своих поклонников и последователей.

Отвечая на вопросы сайта "Кабарлар", Чубак ажы Жалилов сказал, что лично совершал обряд нике (религиозный обряд бракосочетания - ред.) многим чиновникам и депутатам, которых может назвать поименно. "Но они боятся осуждения и скрывают [этот факт]. Я открыто говорю, чтобы вынести проблему в общество. Люди не должны жить двойной жизнью", - сказал он. При этом, упрекая мужчин в слабости, он сказал, что "некоторым мужчинам и одной женщины много".

Государство молчит

Депутат от СДПК Аида Касымалиева считает, что молчание государственной власти может быть воспринято как согласие с бывшим муфтием, и это может привести к расколу в обществе.

Жамал Фронтбек кызы, которая предложила ввести налог на второй брак, если он заключается без расторжения предыдущего, отметила, что у государства нет своих религиозных лидеров, которые были бы проводниками государственной политики. Где гарантия, что [нынешние лидеры] завтра не выступят с другим призывом: "построить свое государство?". Но видимо, Жалилов и есть такой лидер - "свой".

На недавних выборах президента Чубак ажы Жалилов открыто поддержал кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Другие кандидаты возмутились, и ЦИК вынес представителю Жээнбекова предупреждение, так как закон запрещает религиозным лидерам участвовать в агитации. После чего Жалилов выступил в прямом эфире провластного телеканала "Канал D – 7 канал" и в течение получаса агитировал за Жээнбекова. При этом он обращал внимание зрителей на то, что его кандидат много лет совершает намаз.

Кроме того, Жалилов заявил, что имеет право агитировать, а если закон это запрещает - то надо менять такой закон.

Старая тема, новый тренд

Тема многоженства поднималась в Кыргызстане не раз. В марте 2006 года Министерство юстиции внесло в парламент законопроект об отмене уголовной статьи о многоженстве. "…Согласно закону, мужчины привлекаются за многоженство, но женщин же мы не привлекаем за двоемужество", - говорил тогда министр юстиции Марат Каипов с трибуны парламента.

Законопроект не прошел, а президент Курманбек Бакиев назвал бездельниками чиновников, поднимающих этот вопрос. Но в обществе считается, что инициатива была поднята именно для Бакиева, у которого тогда было несколько жен. После переворота в апреле 2010 года он бежал в Белоруссию с младшей женой и двумя малолетними детьми.

В 2016 году, обсуждая внесение изменений в Конституцию, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Камчыбек Джолдошбаев вновь предложил узаконить многоженство. Он отметил, что многие фактически имеют две жены и больше, мол, юридическое оформление этих браков могло бы защитить права этих жен и детей от них.

В 2015 году о наличии нескольких супруг рассказывал и депутат Турсунбай Бакир уулу. Не отстают и депутаты уровнем пониже: так, депутат Ошского городского кенеша (совета) Дильмурад Ишанов рассказал радио "Азаттык", что уже много лет открыто живет с двумя женами. "Вначале они соперничали. Сейчас все иначе, даже наоборот, просят меня на следующий день сходить друг к другу. Я женился не на молодой девушке. И я, и мои друзья женимся на разведенных или вдовах. Мы же их поддерживаем…", - сказал молодой депутат.

Тема многоженства в Кыргызстане - конечно, не новая. Но каждый раз, как только на ней фокусируются медиа, она остро отзывается в обществе: проблема есть, явление широко распространено, а государственного решения - нет и, видимо, в ближайшее время не предвидится. Официально признать многоженство нельзя, это будет нецивилизованно и не по-светски. И запретить, сделав закон действующим, нельзя, потому что вторая жена - это не только традиция, но и показатель мужского статуса.

Но обсудить эту тему, забавляя окружающих, - всегда интересно. Тем более многоженство в обществе с мужским доминированием решает проблему утилизации старых жен. Многоженец мужественно оставляет их при себе.





Источник - fergananews.com

