Чубак ажы: "С Фронтбек кызы учились вместе. Может, тогда затаила какие-то обиды"

Такое мнение выразил Чубак ажы в своём интервью порталу "Кабарлар", вызвавшем сильную дискуссию в обществе. По словам Чубака ажы, общественность, религиозная среда знает Жамал Фронтбек кызы как надевающую платок религиозную активистку.



Такое мнение выразил Чубак ажы в своём интервью порталу "Кабарлар", вызвавшем сильную дискуссию в обществе. По словам Чубака ажы, общественность, религиозная среда знает Жамал Фронтбек кызы как надевающую платок религиозную активистку. Но никто не характеризует ее как улема, учёного человека, глубоко разбирающегося в хадисах Священного Корана.

- С Фронтбек кызы учились вместе. Может, тогда, во время учебы, затаила какие-то обиды. Во-вторых, мы знаем Фронтбек кызы Жамал как надевающую платок религиозную активистку. Окончила Исламский университет, Сельскохозяйственную академию. Знаем, что, кажется, защитила докторскую в университете. Но никто не включает ее в ряды религиозных улемов, людей, которые глубоко разбираются в хадисах священного Корана. Поэтому работает в НПО "Мутакалим", радеет за ислам, в общем, делает много хорошего.

В последние времена у нее очень тесные связи с иностранцами, установила с ними какие-то отношения. Ездит вплоть до Америки. Очень в тесных отношениях с посольством США в Кыргызстане. Возможно, по этой причине вынуждена выступать соответствующим образом. Я желаю этому человеку счастья. Тем родичам, которые бросают камни в ее адрес в интернете, скажу следующие: "Не надо высказывать таких слов, потому что она делает много хороших дел. Если этот человек ошибется в чём-то, то завтра исправится. Но вопрос в другом: если кто-то хочет опровергнуть то, что есть в священном Коране, тогда создается угроза его благочестию. Поэтому это отношение между ней и Создателем. То же самое могу сказать Азизе эжеке и другим, защищающим геев".

Отметим, два дня назад известный улем, член Всемирной лиги Ахли Сунна улемов Чубак ажы Жалилов вышел к общественности с обращением о своей женитьбе на второй жене, пояснив причины. На следующий день руководитель неправительственной организации (НПО) "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова заявила, что обратится с заявлением по словам аалыма в Бишкекскую городскую прокуратуру, ее поддержали руководитель фонда "Мутакалим" Жамал Фронтбек кызы, экс-глава комиссии по религиозным делам Орозбек Молдалиев и отдельные личности, поддерживающие геев. По данному поводу в настоящее время в соцсетях идут активные дискуссии.

Источник: inter.kg, перевод: gezitter.org