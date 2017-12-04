«Уфф, Чыныке, Чыныке, где твоя правда?»

Выборы в этот раз довели многих до беспамятства. Амбиции некоторых политиков зашкаливали, не поддержав единого кандидата от команды, выступили самостоятельно. Некоторые давно почувствовали себя падишахом.



Выборы в этот раз довели многих до беспамятства. Амбиции некоторых политиков зашкаливали, не поддержав единого кандидата от команды, выступили самостоятельно. Некоторые давно почувствовали себя падишахом. Но, с разрушенными мечтами оказались в положении старухи у разбитого корыта из сказки Пушкина. Особенно экс-спикер Чыныбай Турсунбеков сейчас сильно раскаивается, говоря: «Не надо было мне рваться стать президентом». Запер в себе синий дым, и как переживающий за экологию человек написал стих сожаления «уфф, уфф». Не хочет говорить, что бьющий из ноздрей дым это синий дым эмоции и амбиции. В общем, и этот человек допустил большую ошибку. Не поддержал политику одной команды, по причине эгоизма пишет свою невнятную правду. Сколько превращается в «политических трупов», сломанных в испытании временем. Этому не помогут ни деньги, ни авторитет. Поэтому нельзя забывать в первую очередь о чести и достоинстве, иметь высокую совесть, необходимо бесстрашно бороться за свою правду!

Источник: газета «De факто» №46 от 01.12.2017/стр.7, перевод: gezitter.org