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Рост президентов СНГ. Кто выше Жээнбекова?

Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.

 

 

Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.

 

 

Кыргызстанцы уже отметили, что Жээнбеков достойно смотрелся на фоне других лидеров - высокий, стильный и статный.

 

Редакция Kaktus.media решила выяснить, какой рост у президентов Содружества Независимых Государств и можно ли назвать Сооронбая Жээнбекова самым высоким лидером СНГ.

 

 

Картинки по запросу сооронбай жээнбеков в ОДКБ 

 

URL: https://kaktus.media/366894
 
 

           

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