Рост президентов СНГ. Кто выше Жээнбекова?

Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.
Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.
Кыргызстанцы уже отметили, что Жээнбеков достойно смотрелся на фоне других лидеров - высокий, стильный и статный.
Редакция Kaktus.media решила выяснить, какой рост у президентов Содружества Независимых Государств и можно ли назвать Сооронбая Жээнбекова самым высоким лидером СНГ.
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