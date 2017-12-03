Рост президентов СНГ. Кто выше Жээнбекова?

Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.

Вчера, 30 ноября, новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске встретился с главами государств - членов ОДКБ.

Кыргызстанцы уже отметили, что Жээнбеков достойно смотрелся на фоне других лидеров - высокий, стильный и статный.

Редакция Kaktus.media решила выяснить, какой рост у президентов Содружества Независимых Государств и можно ли назвать Сооронбая Жээнбекова самым высоким лидером СНГ.

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