В аэропорту Домодедово поймали мастурбирующего украинца

Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом



Мужчина не прекращал свое занятие, пока его не скрутили сотрудники полиции. Стражи порядка выяснили, что у задержанного был куплен билет на рейс в Красноярск. После разбирательства онанист вылетел в пункт назначения.

19 августа пару пассажиров застигли за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались. «Очевидно, что они просто не могли контролировать себя», — заявил представитель аэропорта Мак-Карран.

3 июля сотрудника британской бюджетной авиакомпании Jet2.com заподозрили в том, что он занимался сексом с проституткой в аэропорту Манчестера в рабочее время. В октябре 2016 года сообщалось о стюардессе нидерландской авиакомпании Transavia Airlines, которая занималась сексом с коллегами в самолетах в рабочее время.

Азаттык