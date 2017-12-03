В аэропорту Домодедово поймали мастурбирующего украинца

Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом
Мужчина не прекращал свое занятие, пока его не скрутили сотрудники полиции. Стражи порядка выяснили, что у задержанного был куплен билет на рейс в Красноярск. После разбирательства онанист вылетел в пункт назначения.
19 августа пару пассажиров застигли за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались. «Очевидно, что они просто не могли контролировать себя», — заявил представитель аэропорта Мак-Карран.
3 июля сотрудника британской бюджетной авиакомпании Jet2.com заподозрили в том, что он занимался сексом с проституткой в аэропорту Манчестера в рабочее время. В октябре 2016 года сообщалось о стюардессе нидерландской авиакомпании Transavia Airlines, которая занималась сексом с коллегами в самолетах в рабочее время.
Азаттык
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