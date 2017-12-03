Документальный фильм "Избранный временем", посвященный главе государства Нурсултану Назарбаеву, сняли в Казахстане.
Сценарий фильма написан по книге российского журналиста и писателя Леонида Млечина "Назарбаев. Групповой портрет с Президентом", изданной в 2010 году, пишет bnews.kz.
Картина снята телерадиокомплексом Президента РК при поддержке Фонда первого Президента РК – Елбасы. Хронометраж фильма – 37 минут.
"Не так-то просто ответить на вопрос: Президент – продукт своего времени, или он сам изменил время? Это все тот же вопрос относительно роли личности в истории. История меняет человека или человек делает историю? Если говорить о Назарбаеве, то Первый Президент Казахстана, несомненно, из числа тех немногих, кто сам делает историю. Назарбаев не консерватор и не революционер. Он – реформатор", - отмечается в фильме.
Картина повествует о пути Нурсултана Назарбаева в качестве Президента Казахстана. Автор фильма раскрывает сильные стороны Лидера Нации, привычки и навыки, которые помогают ему в работе. В фильме приводится эпизод, в котором Президент Казахстана поет "Песню о тревожной молодости".
"В переломные для нашей страны годы он мог стать вице-президентом Советского союза или главой Союзного Правительства. Нетрудно представить себе и такой поворот событий, при котором именно Назарбаев, ни у кого не вызывавший аллергии, сменил бы Михаила Горбачева на посту руководителя единого государства. Назарбаев вполне мог выиграть президентские выборы", - отмечается в фильме.
Источник - zakon.kz
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