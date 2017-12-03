КырДепутат Р.Момбеков недоволен, что появилась водка с названием "Атамбай"

Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) выразил недовольство законопроектом "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе".



Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) выразил недовольство законопроектом "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе".

В рамках данного законопроекта предлагается ввести понятие "мониторинга" рекламы и ввести запрет на рекламу алкоголя в сети интернет.

"У вас законопроект только снаружи блестит, а внутри все плохо", - сказал депутат Р.Момбеков, обращаясь к замминистра экономики Эльдару Абакирову в ходе заседания Жогорку Кенеша.

По мнению депутата, в первую очередь надо обратить внимание на ту продукцию и рекламу, которая уже есть на рынке.

"Например, у нас есть коньяк "Семетей", "Сейтек", сигареты "Парламент". Сейчас водка появилась "Атамбай", вы лучше это отслеживайте. Реклама должна быть восхвалением, а здесь все издевательство. Куда вы смотрите? В законе о рекламе должен быть комплекс. В Казахстане, наверное, нет водки "Назарбай", а у нас "Атамбай" есть, завтра "Сооронбай" будет", - сказал он.

Источник - Tazabek

