Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) выразил недовольство законопроектом "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе".
Депутат Рыскельди Момбеков (СДПК) выразил недовольство законопроектом "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе".
В рамках данного законопроекта предлагается ввести понятие "мониторинга" рекламы и ввести запрет на рекламу алкоголя в сети интернет.
"У вас законопроект только снаружи блестит, а внутри все плохо", - сказал депутат Р.Момбеков, обращаясь к замминистра экономики Эльдару Абакирову в ходе заседания Жогорку Кенеша.
По мнению депутата, в первую очередь надо обратить внимание на ту продукцию и рекламу, которая уже есть на рынке.
"Например, у нас есть коньяк "Семетей", "Сейтек", сигареты "Парламент". Сейчас водка появилась "Атамбай", вы лучше это отслеживайте. Реклама должна быть восхвалением, а здесь все издевательство. Куда вы смотрите? В законе о рекламе должен быть комплекс. В Казахстане, наверное, нет водки "Назарбай", а у нас "Атамбай" есть, завтра "Сооронбай" будет", - сказал он.
Источник - Tazabek
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