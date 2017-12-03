Санэпиднадзор не виноват. За стихийной торговлей должна следить Госналоговая

В Центре госсанэпиднадзора Бишкека отреагировали на публикацию ИА «24.kg» о продаже свежей рыбы и фруктов на тротуаре по соседству с этим центром.
В Центре госсанэпиднадзора Бишкека отреагировали на публикацию ИА «24.kg» о продаже свежей рыбы и фруктов на тротуаре по соседству с этим центром.
По их данным, надзор за качеством и реализацией сельхозпродукции, в том числе сырого мяса, рыбы и молока, ведет Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
А борьба с торговлей в неустановленных местах — прерогатива органов местного самоуправления и Государственной налоговой службы.
Поэтому ЦГСЭН направил письма об устранении нарушений в муниципальную администрацию Первомайского района и Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Отметим, накануне в социальной сети Facebook горожане пожаловались, что свежую рыбу и фрукты продают прямо на тротуаре возле Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке.
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