Председатель Бишкекского горкенеша сложил полномочия

Председатель Бишкекского горкенеша Канатбек Музуралиев («Республика — Ата Журт») сложил полномочия по собственному желанию. Об этом он заявил сегодня на очередной сессии.
Председатель Бишкекского горкенеша Канатбек Музуралиев («Республика — Ата Журт») сложил полномочия по собственному желанию. Об этом он заявил сегодня на очередной сессии.
Свое решение он пояснил тем, что распалась коалиция большинства.
Напомним, фракция СДПК была намерена отозвать главу БГК.
Канатбек Музуралиев поблагодарил ранее коллег за совместную работу. «Вам решать. В любом случае до 2020 года мы остаемся депутатами, коллегами. А все возвращается бумерангом», — сказал он.
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