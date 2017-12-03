Казахстан построил на границе с Кыргызстаном военный городок

На границе Казахстана с Кыргызстаном состоялось открытие военного городка Кордайского отряда. Об этом сообщает агентство Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.



На границе Казахстана с Кыргызстаном состоялось открытие военного городка Кордайского отряда. Об этом сообщает агентство Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

Отмечается, что ключи от новых квартир и комнат в общежитиях получили более 300 офицеров и военнослужащих. Построены более 40 служебных помещений — столовые, казармы, склады, большой актовый зал, оборудованный техникой для просмотра кинофильмов, на 350 посадочных мест, музей боевой славы отряда, библиотека, комнаты психологической разгрузки, а также отдельный спортивный комплекс, где проводятся различные соревнования, секции для детей военнослужащих, и другие социальные объекты. На строительство потребовалось три года.



«Сейчас проводится большой комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности Пограничной службы, идет модернизация материально-технической базы, строятся жилые комплексы новых подразделений, закупаются современные вооружение и техника. Свидетельством тому является открытие сегодня военного городка Кордайского отряда, который выполняет задачи по охране границы на одном из стратегических направлений», — подчеркнул председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов.



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