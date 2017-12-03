Министры лишатся кресел, если не отнесутся серьезно к работе

На прошедшем 29 ноября собрании Жогорку Кенеша рассматривался вопрос о государственных инвестиционных программах. На нем премьер-министр Сапар Исаков отметил: будут приняты меры к учреждениям, не выполнившим выделенную им работу, безответственные руководители уйдут с должностей.
На прошедшем 29 ноября собрании Жогорку Кенеша рассматривался вопрос о государственных инвестиционных программах. На нем премьер-министр Сапар Исаков отметил: будут приняты меры к учреждениям, не выполнившим выделенную им работу, безответственные руководители уйдут с должностей. Правда же, эй! У наших количество большое, качества нет, получается «поручишь работу собаке, а она поручает своему хвосту». Почему же нельзя сократить количество министров, не относящихся на достаточном уровне к работе, вкладывающих все силы лично ради себя, а не государства, и не избавиться от чиновников, ничего не приносящих государству кроме вреда? Ясно, по данному вопросу кыргызский народ «четырьмя руками» поддержит молодого главу правительства.
Источник: газета «De факто» №46 от 01.12.2017/стр.3, gezitter.org
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