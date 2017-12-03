Верховный суд оставил в силе решение о взыскании в пользу Атамбаева 13 млн сомов

Сегодня, 30 ноября, Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда о взыскании с партии "Ата Мекен" и сайта "Заноза" 13 млн сомов в качестве компенсации за причиненный экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву моральный ущерб.
Сегодня, 30 ноября, Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда о взыскании с партии "Ата Мекен" и сайта "Заноза" 13 млн сомов в качестве компенсации за причиненный экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву моральный ущерб.
Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, адвокаты лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, заявили на пресс-конференции, что груз на потерпевшем крушение самолете принадлежал семье Алмазбека Атамбаева. Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, своим решением взыскав с юристов "Ата Мекена" 10 млн сомов, сайта "Заноза", опубликовавшей их мнение, 3 млн сомов. Решение райсуда оставил в силе и Бишкекский горсуд.
Источник: super.kg, gezitter.org
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