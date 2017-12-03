Вы бьете по мозгам, мистер Мискенбаев

Похоже, думают, что политика – это сидеть и высказывать свою мысль. Но догадываются ли, что политика это большая наука, мастерство, игра? В общем, есть у нас один «оригинальный» джигит, постоянно хватающий зубами политику, даже если не по зубам.





Похоже, думают, что политика – это сидеть и высказывать свою мысль. Но догадываются ли, что политика это большая наука, мастерство, игра? В общем, есть у нас один «оригинальный» джигит, постоянно хватающий зубами политику, даже если не по зубам. Это Мээрбек Мискенбаев. Бедняжка, два-три раза подхватил «микроинсульт» от рвения схватить зубами старых волков. Но все равно рвется. Этот джигит заявил свое мнение: «Мы с нетерпением ждем приезда Бакиевых». Интересно его «ждем». Почему же в бытность депутатом, зная, что сам стал депутатом благодаря апрельской революции, уже тогда мистер Мискенбаев не добивался экстрадиции, не ожидая приезда Бакиевых? Конечно, эти слова он говорит после интервью Бакиева одному из казахских телеканалов: «Придет день, я вернусь на свою родину». Мы хотим сказать о другом, нас сильно насмешило, что Мээрбек втискивается и выражает свое мнение, правда, эй!

Источник: газета «De факто» №46 от 01.12.2017/стр.3, gezitter.org