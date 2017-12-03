Сурабалдиева назвала призывы Жалилова «демаршем против светского государства»

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева обратилась к омбудсмену, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить исполнение закона о предотвращении семейного насилия после заявления экс-муфтия страны Чубака Жалилова о втором браке.



Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева обратилась к омбудсмену, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить исполнение закона о предотвращении семейного насилия после заявления экс-муфтия страны Чубака Жалилова о втором браке.

По ее словам, под семейным насилием также подразумевается психологическое и моральное насилие.

«Чубак ажы открыто признается, что его супруга страдает и тяжело перенесла тот факт, что он привел в дом вторую жену. Пусть это проверят», - заявила депутат на заседании парламента.

Сурабалдиева назвала призывы Жалилова к мужчинам жениться второй раз «демаршем против светского государства» и «очень опасным прецедентом».

«Если прикрываясь религией лица будут нарушать законы, тогда зачем нам вообще институты, министерства и ведомства?», - вопрошает депутат.

Ранее в Интернете распространилась видеозапись экс-муфтия Чубака Жалилова, где он отвечает на вопрос, действительно ли женился во второй раз. «Да, я женился, но с первой женой (он ее называет байбиче, т. е. старшая по возрасту женщина) не развелся. Она, конечно, обижается, но у нее есть на это право», - рассказывает религиозный деятель.

Далее он признается, что его вторая жена - вдова, которой больше 30 лет и которая до этого работала в Турции. В связи с этим он призывает не отправлять женщин за рубеж (в Россию, Корею, Турцию), а «приглядывать за ними, заботиться». «Я не хотел жениться, но решил стать примером для других, если я сам не начну, то кто?», - вопрошает экс-муфтий, поясняя, что рекомендует жениться во второй раз тем, у кого есть возможности. «Это не обязательно делать всем мужчинам», - говорит Чубак ажы Жалилов.

Руководитель правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова на своей странице в Facebook написала, что НПО намерено обратиться в Бишкекскую городскую прокуратуру с заявлением дать правовую оценку фактам, озвученным в видеообращении Чубака Жалилова и принять по ним правовое решение.

Азаттык