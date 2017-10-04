ГКНБ: Вина Исаева доказывается совокупностью полученных во время следствия уликами

Вина Каната Исаева доказывается совокупностью полученных во время следствия уликами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

Вина Каната Исаева доказывается совокупностью полученных во время следствия уликами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.



По ее данным, в материалах дела имеются прямые свидетельские показания, подтвержденные санкционированными судами видео и аудио материалами, которые указывают, что Исаев и его сторонники, с целью прихода к власти незаконным, вынашивали план по дестабилизации обстановки в стране, включая регионы республики во время и после выборов президента КР под предлогом о якобы сфальсифицированных итогах голосования.



«Исаев и его покровители мобилизовали крупные денежные средства, подбирали и вербовали молодых людей, в том числе представителей организованных преступных группировок в качестве деструктивных элементов для противодействия органам правопорядка. Сейчас ряд лиц, проходящие соучастниками Исаева во время допросов и очных ставок дали исчерпывающие показания, подтверждающие непосредственное участие Исаева и его вину», – говорится в сообщении.

Сейчас следствием предпринимаются меры для установления всего круга лиц, причастных к расследуемым событиям и определения степени их виновности.

Напомним, 30 сентября сотрудники ГКНБ задержали Каната Исаева. Ему вменяются статьи «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки» и «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» УК КР.



Накануне ему избрана мера пресечения, согласно которой Исаев остается под стражей до 30 ноября.



Автор К-Nеws