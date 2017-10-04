Стрелок из Лас-Вегаса работал почтальоном

Житель американского города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который в ночь на понедельник застрелил 59 человек в Лас-Вегасе, в прошлом работал почтальоном и в налоговой службе США.

Житель американского города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который в ночь на понедельник застрелил 59 человек в Лас-Вегасе, в прошлом работал почтальоном и в налоговой службе США. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на агентство Associated Press.



Пэддок разносил почту в период с 1976 по 1978 год. После этого он в течение шести лет, до 1984 года, был агентом налоговой службы, а после этого примерно 1,5 года занимался аудитом в оборонной сфере. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Пэддок являлся также сотрудником аэрокосмической корпорации Lockheed Martin.



Напомним, в воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка. Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.



Следствие пока не установило мотивы стрелка. При обысках в номере гостиницы и дома Пэддока обнаружено 42 единицы огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка, оружие покупалось легально. Родственники и соседи описывают преступника как тихого, законопослушного человека, который, по данным полиции, никогда не преступал закон. Бойня в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в новейшей истории США, отмечают американские СМИ.



Автор К-Nеws