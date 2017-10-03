Правозащитники: Каната Исаева не пытали

Сегодня, 3 октября сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили СИЗО ГКНБ и встретились с депутатом ЖК Канатом Исаевым и другими лицами, задержанными по уголовному делу.

Сегодня, 3 октября сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили СИЗО ГКНБ и встретились с депутатом ЖК Канатом Исаевым и другими лицами, задержанными по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра.



По ее данным, Исаев и другие задержанные на условия содержания в СИЗО ГКНБ претензий не имеют.



«Во время беседы они заявили, что к ним не применялись пытки и жесткое обращение. У всех задержанных имеются адвокаты», – говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября сотрудники ГКНБ задержали Каната Исаева. Ему вменяются статьи «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки» и «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» УК КР.



Накануне ему избрана мера пресечения, согласно которой Исаев остается под стражей до 30 ноября.

К-Nеws