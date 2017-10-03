Омурзак Толобеков: “Бабанов, Жээнбеков, Сариев – сильные политики сегодняшнего дня”

Интервью с сценаристом и продюсером популярных кинофильмов “Президент и бомж”, “Любовь Москвы” (при участии российских кино звёзд), “Любовь миллионера” Омурзаком Толобековым.

- Омурзак Джолдошович, наши читатели информированы о вашем документальном фильме про Назарбаева. Как и где можно просмотреть этот фильм, в котором рассказывается о юности Казахского президента проведённого в Кыргызстане? Вы предлагали фильм в телеканалы?

- Документальный фильм “Мировой Назарбаев” мы предлагали показать всем государственным и независимым телеканалам. Но к сожалению, фильм показал пока только один независимый телеканал. Кинолюбители смогут просмотреть фильм в интернете.

- Как думаете, почему прославляющий дружбу двух народов фильм отказались показать? Или в нём есть политические мотивы, которые не совпадают с нашими республиканскими, государственными интересами?

- Не в этом дело. Политических мотивов, которые могли бы не совпадать с нашими государственными интересами, нет. Дело в другом. В последнее время отношения между нашими государствами немного испортились, особенно послеобмена нот дипслужбами.

- Вы имеете в виду ноту МИД Кыргызстана о приёме Назарбаевым одного из кандидатов в президенты Бабанова? Да, нашему руководству это не понравилось. А каково ваше мнение об этой политической встрече?

- Кыргызстан является членом ЕврАзЭС, ОДКБ. Более миллион наших граждан живут и работают в Казакстане и в России. Так же более миллион русских, казахов, узбеков живут у нас. Это означает, что у нас и с Россией, и с Казахстаном очень тесные экономические и политические связи. Во вторых, кыргызы и казахи по внешности похожи друг на друга, так и схожи языки, культуры. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что глава родного Казахского народа переживая за наше будущее, в данный судьбоносный для страны важный момент встретился с фаворитом президентской гонки. Потому что, не дай Бог, если завтра у нас вдруг опять случится переворот, то нам надеятся только на Нураке. В 2010 году когда Бакиев после революции в Оше чуть не организовал стычку между севером и югом, отправив самолёт к нему, увёз тихо-мирно из страны и отправил в Белоруссию, о чём уже некоторые наверное забыли.

- Но кыргызские власти не одобрили, что Нураке поддержал Бабанова.

- Назарбаев лидер международного ранга. Я не сомневаюсь, что он четко и тонко знает наше положение. Значит, почувствовал, что народ поддерживает именно Бабанова.

- Жена Бабанова казашка, а мать курдянка. Поэтому многие потревожились за то что его поддерживают руководители других стран.

- Да, действительно, его жена казашка. Но, посколько я знаю, мать не курдянка, а турчанка.

- Вы точно знаете об этом?

- Отец Омурбека Токтогул Бабанов был знаменитый в республике личность. Поднял крупный колхоз “Россию” и избирался депутатом СССР и в Москве председателем Всесоюзного совета колхозов. В процессе создании книги о Токо я имел обширную беседу с родным дядей Омурбека Токтогуловича Ахметом Шакировым. Он в свое время работал заворготделом Кировского райкома партии, был знатным человеком в Таласской области. Тогда Шакиров мне убедительно рассказал, что они потомки турков. А что если мать и жена с другой нации. Что в этом зазорного? Наши деди оставили нам заветы: “Курама темир курч болот”. Сборный железо крепок. Оттого что Манас великодушный женился на таджичке и родился Семетей племянником другой нации или наш мировой писатель Чингиз Айтматов племянник татарского народа, какой вред потерпели кыргызы от этого? Наоборот, многонациональная Америка процветает. И делиться на национальности в условии глобализации не допустимо.

- Вы также сняли документальный фильм о Сариеве. Теперь поддерживаете Бабанова?

- Сариев, Бабанов, Жээнбеков – сильные политики сегодняшнего дня. У каждого из них есть лучшие качества, о чём мы должны говорит.

- Так, кинопродюсер перешёл на политику?

- Когда политика кипит и решается судьба страны, никто не должен оставаться на стороне. Каждый обязан высказать свое мнение. Бог даст, завтра собираюсь на дорогу, в Астану. Оттуда в Москву.

- На сьемки нового фильма?

- Да.

- Какой фильм будете снять теперь?

- В данное время я сотрудничаю с популярной кинокампанией в Москве. С московскими коллегами планируем начать сьемки второй части документального фильма “Мировой Назарбаев”. В первой части прозвучали мнения общественности Кыргызстана и России о Назарбаеве. Так как Нурсултан Абишевич лидер мирового масштаба, теперь мы намерены освещать взгляды политиков и представителей народов стран Америки, Европы и Азии о Назарбаеве.

Перевод с кыргызского

Источник – газета “Майдан.kg”