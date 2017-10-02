Пресс-служба ЖК распространила заявление фракции «Кыргызстан» относительно задержания депутата К.Исаева

Парламентская фракция «Кыргызстан» сделала заявление относительно задержания депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева.

В заявлении, распространенном пресс-службой ЖК 2 октября, отмечается, что К.Исаев воспитывает четверых детей, является депутатом 5-6 созывов, был лидером парламентской фракции, лидером коалиции большинства.

«Учитывая большой вклад Канатбека Исаева в развитие демократии и парламентаризма Кыргызской Республики, фракция «Кыргызстан» обращается к правоохранительным органам и судам, рассмотреть это дело прозрачно и непредвзято, по-справедливости, в рамках закона и Конституции Кыргызской Республики», - говорится в заявлении.

Заведующий сектором секретариата фракции Аманкул Токтогулов сообщил АКИpress, что под заявлением подписи поставили 17 депутатов, но отказался предоставить его копию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении К.Исаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса.

«Установлено, что депутат Жогорку Кенеша К.Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики О.Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

При этом, как следует из материалов ГКНБ, они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата в президенты.

Указанные лица за денежное вознаграждение подбирают и вербуют в свои ряды людей для участия в планируемых ими акциях, которые будут сопровождаться провокациями под предлогом фальсификации итогов голосования, с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения. В результате чего их усилиями действующая легитимная власть в Кыргызской Республике должна быть свергнута.

В целях всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовное дело направлено в Главное следственное управление ГКНБ Кыргызской Республики для организации расследования», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

АКИpress