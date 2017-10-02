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Мэр Бишкека рассказал, когда в столице дадут отопление

 Мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал, когда в столице будет дано отопление.

 

Как сказал он 2 октября в эфире одного из каналов, тепло в дома горожан придет, когда в течение 5 дней среднесуточная температура установится на уровне 8 градусов.

 

«Сейчас говорят, что снова потеплеет», - добавил глава муниципалитета.

 

 

 АКИpress

           

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