Мэр Бишкека рассказал, когда в столице дадут отопление

Мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал, когда в столице будет дано отопление.
Как сказал он 2 октября в эфире одного из каналов, тепло в дома горожан придет, когда в течение 5 дней среднесуточная температура установится на уровне 8 градусов.
«Сейчас говорят, что снова потеплеет», - добавил глава муниципалитета.
АКИpress
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