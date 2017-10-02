Мэр Бишкека рассказал, когда в столице дадут отопление

Мэр Бишкека Албек Ибраимов рассказал, когда в столице будет дано отопление.

Как сказал он 2 октября в эфире одного из каналов, тепло в дома горожан придет, когда в течение 5 дней среднесуточная температура установится на уровне 8 градусов.

«Сейчас говорят, что снова потеплеет», - добавил глава муниципалитета.

АКИpress