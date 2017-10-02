Выступление певца Омара на музыкальном конкурсном шоу Silk Way Star

Певец Омар выступил на музыкальном конкурсном шоу Silk Way Star. Первый этап показали 30 сентября на казахском телеканале.



Напомним, собрать на одной большой сцене самых знаменитых певцов и исполнителей Великого шелкового пути решил телеканал Qazaqstan. В международном музыкальном конкурсном шоу Silk Way Sta участие примут звезды шоу-бизнеса 9 стран.

По словам организаторов, в конкурсе 12 эпизодов. В каждом артисты состязаются в рамках определенной темы.



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