Ратифицирован договор о кыргызско-узбекской государственной границе

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба президента.



Закон принят Жогорку Кенешем 28 сентября 2017 года.



«Целью договора является уточнение и определение прохождения линии государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Положениями договора описано 1 тыс. 170, 53 км кыргызско-узбекской госграницы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования», – говорится в сообщении.

К-Nеws