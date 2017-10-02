Ратифицирован договор о кыргызско-узбекской государственной границе

Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 28 сентября 2017 года.
«Целью договора является уточнение и определение прохождения линии государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Положениями договора описано 1 тыс. 170, 53 км кыргызско-узбекской госграницы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования», – говорится в сообщении.
К-Nеws
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