Кыргызские спортсмены привезли 12 золотых медалей с чемпионата мира по пауэрлифтингу

C 20 сентября по 1 октября в Екатеринбурге (Россия) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям в рамках мультитурнира «Золотой тигр XI», в котором приняли участие спортсмены из Кыргызстана.
C 20 сентября по 1 октября в Екатеринбурге (Россия) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям в рамках мультитурнира «Золотой тигр XI», в котором приняли участие спортсмены из Кыргызстана.
Единственная девушка в команде – Любовь Малеева (в весовой категории до 60 кг), участвуя в двух возрастных номинациях open и masters, уверенно выжала 92,5 кг и стала чемпионкой в этих номинациях.
«Трехкратный чемпион и рекордсмен мира, 18-летний Батурхан Мухаметов, заявивший себя в весовой категории до 56 кг и возрастных категориях «тинейджеры» и «открытый класс». С блистательным результатом в 147,5 кг, Батурхан уверенно одержал победу, с отрывом от ближайшего соперника в 52 кг и это ему позволило стать абсолютным чемпионом среди всех «тинейджеров», а также стать абсолютным чемпионом в «открытом классе»», – говорится в сообщении.
Далее, в весовой категории до 82 кг в возрастных категориях «юниоры» и «открытом классе» принял участие Заур Курданов.
«С первого подхода сразу стало понятно, что равных ему тоже не будет. В итоге Заур закончил соревнования с результатом 190 кг, что позволило ему стать чемпионом в своих категориях, а также абсолютным чемпионом среди «юниоров» и вторым в «открытом классе», уступив победу Мухаметову Батурхану. В категории до 90 кг среди ветеранов, волевую победу одержал Радик Калеев, с результатом 157,5 кг», – рассказали спортсмены.
В итоге, наша сборная принесла в копилку 12 золотых и 1 серебряную медали, 4 кубка абсолютных зачетов. Спортсмен из Кыргызстана признан «лучшим жимовиком» чемпионата, а тренер сборной команды стал «лучшим тренером» чемпионата.
К-Nеws
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