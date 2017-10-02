Журналист Зулпукар Сапанов освобожден из-под стражи

На заседании Бишкекского городского суда судебная коллегия изменила меру пресечения в отношении Зулпукара Сапанова.

На заседании Бишкекского городского суда судебная коллегия изменила меру пресечения в отношении Зулпукара Сапанова. Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена КР.

Согласно информации, судебный процесс мониторил лично омбудсмен Кубат Оторбаев. В конце судебного заседания судья освободил из-под стражи Зулпукара Сапанова, назначив наказание в виде 2-х лет условно.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении журналиста в виде 4-х лет заключения, признав виновным в разжигании религиозной вражды в книге "Кыдыр санжырасы". Омбудсмен назвал этот приговор "инквизиторским", призвав пересмотреть судебное решение и освободить З. Сапанова из-под стражи.

Источник: maralfm.kg