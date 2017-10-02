Игнорирование Основного закона или все запрещается

В данное время власть делает то, что хочет. Игнорирует законы и этику, ставит подножку оппонентам.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев и общественный активист Ренат Самудинов планировали собрать горожан на пересечении улиц Ахунбаева и Алма-Атинской, в сквере "24 марта", чтобы провести пеший марш "За чистые выборы". Но один из организаторов Ренат Самудинов сообщил, что Октябрьский районный суд запретил проводить пеший марш.

По его словам, народный избранник обратился с заявлением в мэрию, попросил разрешение на проведение пешего марша. Мэрия обратилась в Октябрьский районный суд, попросив запретить этот пеший марш.

"Решение суда противоречит Основному закону. Оно было вынесено 26 сентября, мы за два дня до этого известили мэрию о пешем марше. Для обеспечения безопасности народа пеший марш мы отменили. Соберемся в сквере "24 марта", договорились с Октябрьским РОВД, они обеспечат нашу безопасность", - сообщил Ренат Самудинов. Наверное власти начали забывать, к чему приводили ранее такие ограничения...

Источник: газета "Майдан.kg" №42 от 29.09.2017 / стр. 5