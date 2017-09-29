Туристку из Израиля, пропавшую на Сары-Челеке, нашли мертвой

Туристку из Израиля, пропавшую неподалеку от заповедника Сары-Челек, нашли мертвой. Данную информацию ИА «24.kg» подтвердил руководитель отдела работы с населением и СМИ Министерства чрезвычайных ситуаций Абдышарип Бекилов.

Туристку из Израиля, пропавшую неподалеку от заповедника Сары-Челек, нашли мертвой. Данную информацию ИА «24.kg» подтвердил руководитель отдела работы с населением и СМИ Министерства чрезвычайных ситуаций Абдышарип Бекилов.

По его словам, предположительно Хилла Ливне, 1995 года рождения, сорвалась со скалы. МЧС обещает позже представить подробную информацию.

К поискам девушки привлекли 80 человек, в том числе шесть спасателей из Израиля.



Напомним, 23 сентября в 13.30 через Фонд «Спасение в горах» поступил сигнал о пропаже гражданки Израиля в горах Чаткальского района Джалал-Абадской области.



О происшествии сообщил ее товарищ Г.Н., который на перевале Котормо (местность между заповедником Сары-Челек и лесничеством «Аркыт» Аксыйского района) упал со скалы и поранил ногу, после чего посредством сигнала SOS на GPS-оборудовании попросил о помощи. В тот же день в 18.00 его нашел житель села Аркыт и привез к себе домой. Раненый турист сообщил сельчанам о пропаже Хиллы Ливне, а 25 сентября его положили в Аксыйскую районную больницу.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/64096/