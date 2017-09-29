Активисты требуют освободить журналиста Сапанова

В фойе Бишкекского городского суда, где сегодня начнут рассмотрение дела журналиста Зулпукара Сапанова, приговоренного судьей Первомайского районного суда Маратом Сыдыковым к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, гражданские активисты стоят с плакатами и требуют освободить его.
В фойе Бишкекского городского суда, где сегодня начнут рассмотрение дела журналиста Зулпукара Сапанова, приговоренного судьей Первомайского районного суда Маратом Сыдыковым к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, гражданские активисты стоят с плакатами и требуют освободить его.
Cейчас Сапанов находится в СИЗО-1 и будет доставлен на судебный процесс под конвоем. Собравшиеся уже час ждут начала процесса.
Напомним, в правоохранительные органы с заявлением в отношении журналиста обратились ярые приверженцы ислама за написанную им в 2016 году книгу «Кыргыз санжырасы», в которой говорится о том, что кыргызы изначально не мусульмане. Религиозные чувства верующих задели размышления автора о том, не навязывают ли кыргызам чужую религию.
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