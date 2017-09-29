Жигова: Отношения между Кыргызстаном и Чехией из-за «Лигласса» не испортятся

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Казахстане и Кыргызстане Элишка Жигова прокомментировала «Азаттыку» ситуацию с компанией Liglass Trading.

Она отмечает, что отношения между Кыргызстаном и Чехией из-за случившегося с компанией не испортятся:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Казахстане и Кыргызстане Элишка Жигова прокомментировала «Азаттыку» ситуацию с компанией Liglass Trading.

Она отмечает, что отношения между Кыргызстаном и Чехией из-за случившегося с компанией не испортятся:

- Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что эта компания действовала напрямую. Большинство компаний приходит к нам и советуется, мы направляем их к почетному консулу или торговому представителю - только потом работаем. Эта компания действовала без каких-либо контактов с посольством и даже с нашим МИДом.

Немногим паозже после заключения соглашения между чешской компанией Liglass Trading и правительством Кыргызстана в июле распространилась информация о сомнительности фирмы. 18 сентября правительство Кыргызстана разорвало соглашение, мотивировав это тем, что не видит правовых основ для пролонгации документа, а чешская сторона не выполнила свои обязательства.

О том, что Кыргызстану компанию «Лигласс» рекомендовали президент Чехии Милош Земан и канцлер Вратислав Минарж, писало издание Аktualne.cz в статье «ГЭС в Кыргызстане будет строить неизвестная чешская фирма». Позже в интервью чешскому радио президент Чехии подтвердил эту информацию.

Азаттык