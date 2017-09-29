Китай на неделю закроет границу с Кыргызстаном

По инициативе китайской стороны с 1 по 8 октября пункты пропуска на кыргызско-китайской границе будут закрыты.
По инициативе китайской стороны с 1 по 8 октября пункты пропуска на кыргызско-китайской границе будут закрыты. Об этом сообщает Госпограничная служба КР.
Как отмечается, границы закрываются в связи с празднованием Дня Китайской Народной Республики. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 9 октября.
На границе Кыргызстана и Китая действует два пункта пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный».
1 октября Китай отмечает главный государственный праздник – День образования Китайской Народной Республики.
Азаттык
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