В Таджикистане чиновника оштрафовали за пышную свадьбу сына

Экс-директор Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддин Назарзода приговорен к штрафу в размере 12 тысяч сомони (1350 долларов) за нарушение закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов».

Как сообщает радио Озоди, по версии обвинения, Сайфиддин Назарзода пригласил на свадьбу своего сына Фирдавса в столичный ресторан «Шоира Люкс» свыше 300 гостей, несмотря на то, что по закону количество гостей не должно превышать 150 человек.

Сам Назарзода на заседании суда заявил, что свадьба была организована родителями невесты, сам он был среди лиц, принимающих гостей у ресторана. Он недоумевал, что сотрудники антикоррупционного ведомства без приглашения зашли в ресторан, ели плов и одновременно снимали гостей на видеокамеру.

По его словам, они преднамеренно снимали некоторых гостей по несколько раз, чтобы потом обвинить его в нарушении закона. Но сотрудники Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией в суде заявили, что они даже не притронулись к еде.

Репортаж о свадьбе сына экс-директора НБТ, подготовленный антикоррупционным ведомством, был показан телеканалом «Точикистон» вечером 8 августа. Через неделю после телерепортажа Назарзода был уволен с занимаемой должности.



Азаттык