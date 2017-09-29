МИД РУз: Ташкент и Бишкек согласовывают оставшиеся 15% рубежей

Переговоры рабочих групп двух стран по уточнению оставшихся 15% границ проходили с 21 по 27 сентября в Баткене.

Правительственные делегации Кыргызстана и Узбекистана описывают оставшиеся участки линии границы, не вошедших в договор по кыргызско-узбекской границе. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

По его данным, переговоры рабочих групп двух стран по уточнению оставшихся 15% границ проходили с 21 по 27 сентября в Баткене. По их итогам подписан протокол.

​5 сентября в Бишкеке во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан был подписан договор по кыргызско-узбекской границе. По информации правительства, в договоре описано 1170 из 1378 километров общей границы, что составляет 85 процентов. Сообщалось, что остальные 208 километров (15%) могут быть уточнены до конца года.

28 сентября парламент Кыргызстана ратифицировал договор. Ожидается, что он будет подписан президентами Кыргызстана и Узбекистана во время визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. По данным, визит должен состояться 5 октября.

Из-за неуточненных границ между жителями приграничных районов не раз возникали конфликты.

Источник - "Азаттык"