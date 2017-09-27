Гражданка Израиля пропала в заповеднике. Новые подробности

В УВД Джалал-Абадской области сообщили подробности пропажи гражданки Израиля в заповеднике Сары-Челек.







Как уточняется, 23 сентября в 13.30 в фонд "Спасение в горах" поступило сообщение о том, что гражданин США Г. Н., 1993 года рождения, и израильтянка, 1995 года рождения, отправились в горы заповедника Сары-Челек.

Через некоторое время работнику заповедника через навигатор поступило сообщение SOS от туристов. Сообщалось, что мужчина упал со скалы, получил травму правой ноги и ему нужна помощь.

В этот же день местный житель со своими сыновьями на лошадях отправился к ним на помощь. Они нашли на месте только гражданина США Г. Н. и доставили его к себе домой. Там турист сообщил, что не может найти свою спутницу Х. Н., гражданку Израиля.

25 сентября в 15.30 американца доставили в больницу Аксыйского района. Его состояние не вызывает опасений. Сейчас сотрудники милиции, МЧС и местные жители ищут девушку.

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