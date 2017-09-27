СИЗО-1 не принимает 26 задержанных, у которых нет оригиналов паспортов

В преддверии президентских выборов сотрудниками Отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы аппарата омбудсмена были выявлены грубейшие нарушения прав человека, допущенные руководством и представителями ГСИН, ИВС ГУВД г. Бишкек и некоторых районных УВД столицы.

В преддверии президентских выборов сотрудниками Отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы аппарата омбудсмена были выявлены грубейшие нарушения прав человека, допущенные руководством и представителями ГСИН, ИВС ГУВД г. Бишкек и некоторых районных УВД столицы. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

В частности, установлено, что 26 граждан КР, длительное время содержащиеся в ИВС ГУВД г. Бишкек, не переводятся в СИЗО-1 из-за отказа руководства следственного изолятора в их приеме по причине отсутствия у этих граждан оригиналов паспортов и биометрических данных. Причем некоторые из них содержатся в ИВС с августа текущего года.

"Данный факт приравнивается к пыткам и является нарушением норм законодательства, так как граждане должны находиться в ИВС не более 48 часов. Здесь усматривается халатность и бездействие органов прокуратуры четырех районов и некоторых следователей УВД районов г. Бишкек, хотя руководство ИВС неоднократно официальным письмом уведомляло представителей прокуратуры всех районов, – сообщил завотделом аппарата омбудсмена КР Альберт Колопов.

Кроме того, представители акыйкатчы полагают, что требование биометрических данных и оригиналов паспортов – это применение административного ресурса перед выборами президента страны.

Институт омбудсмена обращает внимание органов прокуратуры и ГСИН на данные нарушения и просит незамедлительно перевести подследственных из ИВС в СИЗО-1, как того требуют нормы законодательства Кыргызстана, а также привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях.

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