СИЗО-1 не принимает 26 задержанных, у которых нет оригиналов паспортов

В преддверии президентских выборов сотрудниками Отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы аппарата омбудсмена были выявлены грубейшие нарушения прав человека, допущенные руководством и представителями ГСИН, ИВС ГУВД г. Бишкек и некоторых районных УВД столицы.
В преддверии президентских выборов сотрудниками Отдела за соблюдением прав человека правоохранительными органами и в местах ограничения свободы аппарата омбудсмена были выявлены грубейшие нарушения прав человека, допущенные руководством и представителями ГСИН, ИВС ГУВД г. Бишкек и некоторых районных УВД столицы. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.
В частности, установлено, что 26 граждан КР, длительное время содержащиеся в ИВС ГУВД г. Бишкек, не переводятся в СИЗО-1 из-за отказа руководства следственного изолятора в их приеме по причине отсутствия у этих граждан оригиналов паспортов и биометрических данных. Причем некоторые из них содержатся в ИВС с августа текущего года.
"Данный факт приравнивается к пыткам и является нарушением норм законодательства, так как граждане должны находиться в ИВС не более 48 часов. Здесь усматривается халатность и бездействие органов прокуратуры четырех районов и некоторых следователей УВД районов г. Бишкек, хотя руководство ИВС неоднократно официальным письмом уведомляло представителей прокуратуры всех районов, – сообщил завотделом аппарата омбудсмена КР Альберт Колопов.
Кроме того, представители акыйкатчы полагают, что требование биометрических данных и оригиналов паспортов – это применение административного ресурса перед выборами президента страны.
Институт омбудсмена обращает внимание органов прокуратуры и ГСИН на данные нарушения и просит незамедлительно перевести подследственных из ИВС в СИЗО-1, как того требуют нормы законодательства Кыргызстана, а также привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях.
URL: http://www.vb.kg/366993
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!