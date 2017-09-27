Россия начала жестко мстить за погибшего генерала

Россия мстит за убийство своего генерала: десятки раненых и погибших

Российские истребители нанесли авиаудары по различным районам Сирии в отместку за смерть генерал-майора, погибшего при обстреле ИГИЛ российских позиций в Дейр-эз-Зоре, о чем сообщило Министерство обороны России.

Эскалация конфликта произошла после заявления Министерства обороны о гибели командующего 5-й общевойсковой армией Валерия Асапова (до командировки в Сирию - прим. ред.). В Сирии он возглавлял группу российских советников, был ранен после попадания снаряда ИГИЛ в штаб-квартиру сил сирийского режима.

Операция российских ВКС, начатая в понедельник, распространилась до позиций, находящихся под контролем "Демократических сил Сирии" (SDG). SDG обвиняют Россию в бомбежке подразделений, находящихся на газовом заводе "Конико", через два дня после того, как она была взята под контроль. В то же время Россия наносит удары по провинции Идлиб, что уже привело к десяткам жертв. Турция объявила о своем намерении создать вместе с Ираном и Россией новую зону деэскалации в районе Африна, где преобладает курдское население.

Пресс-секретарь операции "Штурм острова" (операция, начатая SDG в десятых числах сентября по освобождению восточных пригородов Дейр-эз-Зора от ИГИЛ - прим. ред.) Лейли Аль-Абдулла сказала в интервью AFP, что "Россия наносит авиаудары по газовому заводу "Конеко", где находится много наших сил. По предварительной информации есть шестеро ранены".

Она также сообщила, что после российской бомбардировки "сирийская авиация также совершила несколько рейдов и провела минометный обстрел". В такой ситуации "это дает нам право на ответ и самооборону перед любой силой".

Эта история продолжается с субботы, когда SDG установили контроль над газовым заводом "Конико". Уже второй раз SDG обвиняют Россию и силы режима в том, что в Дейр-эз-Зоре они наносят удары прицельно по сирийской оппозиции. 16 сентября появилось сообщение о шести раненых в результате российско-сирийской бомбардировки.

В другой провинции также есть жертвы. Десять человек погибло и трое было ранено в результате воздушных ударов в провинции Идлиб. Активисты сообщают, что по всей вероятности русские нанесли удар по деревне Хейр Ас-Саби в пригороде Ад-Даны. Это привело к гибели троих мирных жителей, двух женщин и одного мужчины, шестеро получили ранения.

Глава гражданской обороны в районе равнины Ар-Рудж (в провинции Идлиб - прим. ред.) Маан Тавами сообщает, что была убита одна женщина и восемь получили ранения, среди них четверо детей и три женщины в районе деревни Кунейтра, трое было убито и ранено в результате налета на Хан Шейхун, одна женщина погибла и четверо мирных жителей было ранено в районе деревни Маар Шурин.

Также была убита женщина и пятеро получили ранения в районе Джиср Аш-Шугур. Сообщается, что целью авиударов стала деревня Сармин, города Кяфр Набль и Саракиб, деревни Маарзита, Трамля, Кяфрума, Гбит и Ат-Тамана.

Глава гражданской обороны в городе Ад-Дама Хисам Залилу говорит, что женщины и дети гибнут от ракет сил режима в различных поселениях в провинции Латакия. Удары наносятся вместе с артиллерийским обстрелом в Гасании, Кяфридине, Алье, Заэйнии, Шатурии в пригороде Джиср Аш-Шугур.

Кроме того, премьер-министр Турции Бен Али Йылдырым заявил, что Турция, Россия и Иран работают над созданием новой зоны деэскалации в районах Африна и Алеппо, населенных преимущественно курдами. По сообщению информационного агентства "Anadolu" со ссылкой на Йылдырыма, "сейчас мы вырабатываем совместные с Ираном и Россией меры для создания новой зоны деэскалации в районе сирийского Африна".

В прессе уже появлялись сообщения о том, что турецкие войска завершили подготовку к наземной операции против курдских сил YPG в Африне на севере Сирии. Бывший министр обороны Турции Фикри Ышык не исключает вероятности начала такой операции.

Источник - inosmi.ru