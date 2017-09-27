MegaCom хочет купить торговка чаем – Жанар Акаев

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что компанию «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) хочет купить женщина, которая торгует чаем. Об этом парламентарий заявил на заседании ЖК КР.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев заявил, что компанию «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) хочет купить женщина, которая торгует чаем. Об этом парламентарий заявил на заседании ЖК КР.



По его словам, правительство должно тщательно проверить всех инвесторов, которые хотят купить наши компании.



«К примеру, компания Liglass — это мошенники со стекольного завода. Теперь мы хотим продать MegaCom какой-то женщине, которая торгует чаем. Эту компанию должны купить другие крупные корпорации. Она что, себе лично покупает сотового оператора?» — задался вопросом Жанар Акаев.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что MegaCom кто-то проклял.



«Суды по данной компании не завершены. Сначала нужно договориться с покупателями, а потом только заявлять о них», — сказал он.



К-Nеws