Со 2 октября в Кыргызстане начнут выдавать повышенную пенсию

Алмазбек Атамбаев сегодня, 27 сентября, принял председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о текущем состоянии пенсионного обеспечения, финансировании пенсий, уровне поступления страховых взносов, а также вопросах администрирования их сбора.



«Председатель Соцфонда рассказал о механизмах предстоящего повышения пенсий, средний размер которых увеличится на 520 сомов и составит 5517 сомов. По его информации, перерасчет пенсий 627 тысяч пенсионеров завершен и со 2 октября текущего года начнется финансирование повышенных размеров пенсий», – говорится в сообщении.



Президент поручил главе Соцфонда пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии и внести соответствующие предложения.

К-Nеws