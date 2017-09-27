Со 2 октября в Кыргызстане начнут выдавать повышенную пенсию

Алмазбек Атамбаев сегодня, 27 сентября, принял председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о текущем состоянии пенсионного обеспечения, финансировании пенсий, уровне поступления страховых взносов, а также вопросах администрирования их сбора.
«Председатель Соцфонда рассказал о механизмах предстоящего повышения пенсий, средний размер которых увеличится на 520 сомов и составит 5517 сомов. По его информации, перерасчет пенсий 627 тысяч пенсионеров завершен и со 2 октября текущего года начнется финансирование повышенных размеров пенсий», – говорится в сообщении.
Президент поручил главе Соцфонда пересмотреть нормы назначения и индексации базовой части пенсии и внести соответствующие предложения.
К-Nеws
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