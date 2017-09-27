 Алтынай Омурбекова: Есть информация, что председатель ФУГИ ведет агитацию за Жээнбекова

Поступила информация, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков ведет агитацию за кандидата от партии власти.
Поступила информация, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков ведет агитацию за кандидата от партии власти. Об этом на заседании парламента заявила вице-спикер от фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова.
Она поинтересовалась у заместителя председателя ФУГИ Бакытбека Мураталиева, почему Казаков не пришел на заседание Жогорку Кенеша. Зампред ответил, что председатель находится в больнице. На что вице-спикер заявила, что поступила информация о том, что Казаков находится в Таласе и ведет агитацию.+
Парламентарий уточнила корреспонденту K-News, что сейчас эта информация проверяется.
«Если выяснится, что он действительно был в Таласе, то мы передадим информацию всем уполномоченным органам», — сказала А.Омурбекова.
Депутат также добавила, что отправила запрос ведомствам с целью уточнить, чем занимаются главы некоторых госорганов в данное время.
«К нам поступает информация, что многие чиновники находятся в отпуске и занимаются агитацией. Предположительно, за кандидата от СДПК», — сообщила депутат.
knews.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!