Алтынай Омурбекова: Есть информация, что председатель ФУГИ ведет агитацию за Жээнбекова

Поступила информация, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков ведет агитацию за кандидата от партии власти.

Поступила информация, что председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбек Казаков ведет агитацию за кандидата от партии власти. Об этом на заседании парламента заявила вице-спикер от фракции «Республика — Ата Журт» Алтынай Омурбекова.



Она поинтересовалась у заместителя председателя ФУГИ Бакытбека Мураталиева, почему Казаков не пришел на заседание Жогорку Кенеша. Зампред ответил, что председатель находится в больнице. На что вице-спикер заявила, что поступила информация о том, что Казаков находится в Таласе и ведет агитацию.+

Парламентарий уточнила корреспонденту K-News, что сейчас эта информация проверяется.



«Если выяснится, что он действительно был в Таласе, то мы передадим информацию всем уполномоченным органам», — сказала А.Омурбекова.



Депутат также добавила, что отправила запрос ведомствам с целью уточнить, чем занимаются главы некоторых госорганов в данное время.



«К нам поступает информация, что многие чиновники находятся в отпуске и занимаются агитацией. Предположительно, за кандидата от СДПК», — сообщила депутат.

knews.kg