Изнасиловавших и сбривших волосы женщине осудили на 8 и 13 лет

Мужчин, изнасиловававших и удерживавших женщину в квартире, а потом еще сбривших ей волосы, осудили на 8 и 13 лет.
Мужчин, изнасиловававших и удерживавших женщину в квартире, а потом еще сбривших ей волосы, осудили на 8 и 13 лет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского областного суда.
Напомним, 18 мая 41-летнюю жительницу Сузакского района трое неизвестных изнасиловали в городе Майлуу-Суу. Мужчины неделю удерживали ее в одной из квартир города и сбрили женщине волосы.
Как сообщается, решением Майлуу-Суйского городского суда от 25 сентября 2017 года подсудимого З.К. осудили на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его признали виновным по трем статьям: изнасилование, совершенное группой лиц; незаконное лишение свободы с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия; хулиганство, совершенное группой лиц, УК КР.
Подсудимым К.А.Ж. и Т.К.М. дали по восемь лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Они осуждены по пункту 3 части 2 статьи 129 (изнасилование, совершенное группой лиц) УК КР.
К.А.Ж. был оправдан по статьям 125 (незаконное лишение свободы) и 234 (хулиганство), Т.К.М. оправдан по статье 125 УК КР.
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