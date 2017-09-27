ЦИК отменил регистрацию Ташиева на выборы президента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию кандидата на пост президента Камчыбека Ташиева.

Удостоверение кандидата, выданное Ташиеву, признается утратившим силу.

Как рассказали «Азаттыку» в пресс-службе ЦИК, бюллетени для голосования отправлены в печать, поэтому фамилия Ташиева будет вычеркиваться из списка кандидатов вручную. По состоянию на 20 сентября, число избирателей составило 2 млн 973,5 тысячи человек.

Камчыбек Ташиев заявил о намерении сойти с президентской гонки 20 сентября на встрече с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области. Политик отметил, что семь лет находился в оппозиции и пережил трудные дни.

До этого Ташиев сообщил, что приостанавливает оппозиционную деятельность. Стало известно, что он поддержит на выборах кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента пройдут 15 октября. На сегодняшний день зарегистрировано 12 кандидатов.