Мать девочки, подвергшейся насилию, хочет замуж за педофила

Судебный процесс над Бахтияром Т., обвиняемым в педофилии, длится уже около года.

Судебный процесс над Бахтияром Т., обвиняемым в педофилии, длится уже около года. При наличии доказательств – судебных экспертиз и показаний десятилетней Алины, которую подсудимый насиловал на протяжении нескольких месяцев, а также ее братьев, суд не может вынести решение, потому что этому всячески препятствует мать девочки Елена, сожительница подсудимого и нанятый ею для любимого адвокат.

К слову сказать, чтобы нанять адвоката, Елена продала дом, в котором вместе с ней проживали и ее несовершеннолетние дети. Сейчас семья, точнее сыновья и мать живут в съемной квартире. А если уж говорить откровенно, то дети находятся там практически одни, все свое время Елена проводит в консультациях с адвокатом, да на "свиданиях" со своим сожителем, находящимся под стражей. Она даже обратилась к судье с просьбой разрешить им с подсудимым узаконить отношения, то есть вступить в брак. Алину забрала к себе ее старшая сводная сестра Алиса.

Что движет Еленой – отчаянная любовь к насильнику дочери или страх оказаться с ним на одной скамье, учитывая, что есть основания полагать, что она знала, что вытворяет сожитель с ее девочкой, - непонятно. Между тем она предпринимает самые невероятные уловки, чтобы вытащить Бахтияра Т. из-за решетки. Женщина, вопреки фактам, твердит, что "он не мог такого сделать".

Бахтияр Т., отсидевший восемь лет и теперь отбывающий условно-досрочное освобождение за изнасилование и убийство женщины, появился в доме Елены через месяц после смерти ее супруга и отца трех ее несовершеннолетних детей.

Проблемы у детей начались практически сразу. Новый сожитель Елены злоупотреблял алкоголем, грубо и жестоко обращался с ними – унижал, бил и заставлял бегать в магазин за водкой, зачастую посреди ночи. Елена жалобы детей игнорировала, хотя и сама видела, что жестокость ее сожителя переходит все разумные границы. Она его любила! Не вступилась за детей, когда в пьяном угаре Бахтияр обрил их налысо. Не отреагировала даже, когда посреди ночи старший сын разбудил ее и сказал, что Бахтияр утащил Алину на улицу в туалет.

"Я вышла во двор, позвала Бахтияра, он сказал, что он в туалете, а Алину послал за водкой. У меня не было причин ему не верить, поэтому я вернулась в дом и легла спать, потому что с утра мне нужно было идти на работу", - так позднее Елена прокомментировала произошедшее.

Между тем Алиса, старшая сводная сестра Алины и ее братьев, стала замечать, что дети подавлены и очень напуганы, но объяснять причины своего поведения почему-то не хотят.

"Мы с мужем и двухлетней дочерью живем в городе, а мама с детьми живут в одном из дальних сел Московского района Чуйской области, поэтому у меня не было возможности часто их навещать, мы общались в основном по телефону. Но я стала замечать, что дети изменились. Особенно Алина, она как будто ушла в себя, меня это насторожило, потому что обычно она очень общительная. Но я это списывала скорее на то, что она скучает по погибшему отцу и не принимает нового сожителя матери", - рассказывает Алиса.

Между тем, посоветовавшись с мужем, Алиса решила забрать к себе на какое-то время младшую сестру. Девочка была замкнутой и часто плакала. Попытки Алисы поговорить с ней по душам не давали результата, Алина долгое время молчала. Потом она стала жаловаться на боли в животе, сопровождающиеся высокой температурой. Ребенка повезли в больницу, где выяснилось, что Алина неоднократно подвергалась насилию. Врач даже сумела разговорить девочку, которая призналась, что Бахтияр много раз вступал с ней в половой контакт.

"Когда мамы не было дома, Бахтияр выгонял мальчишек (двух братьев Алины. - Прим. ред.) из дома, заставлял меня раздеться и трогал меня там, сначала рукой… Мне было очень больно, но я боялась кричать, потому что он мне говорил, чтобы я молчала. Он говорил, что любит меня. Еще говорил, чтобы я привела свою подружку из класса. Один раз ночью он увел меня в туалет и делал то же самое. Я слышала, как мама его позвала, но он закрыл мне рот рукой и сказал маме, что он в туалете один", - из показаний Алины.

Из больницы Алиса с мужем прямиком отправились в милицию. Проведя судебно-медицинское освидетельствование девочки и записав ее свидетельские показания (в присутствии старшей сестры и социального работника), сотрудники правоохранительных органов в тот же вечер задержали подозреваемого.

Естественно, Бахтияр Т. отрицал свою вину, мол, вы ничего не докажете. Такую же позицию заняла и мать Алины. Елена почему-то не поверила ни словам дочери, ни экспертам и встала на защиту своего сожителя.

Официальным представителем Алины во время следствия и в суде была назначена старшая сестра Алиса. Девочка прошла курс реабилитации у психолога, сейчас она живет с семьей сестры в городе, ходит в школу и старается забыть кошмар тех месяцев, что она провела под одной крышей с Бахтияром.

Однако забыть ей это не дает родная мать. Елена обманным путем выманила ребенка, чтобы заставить ее вновь пройти все "круги ада". Мало того, что она провела ее по разным гинекологам, в надежде найти того, кто согласится опровергнуть заключение судмедэкспертизы, так она еще и заставила Алину общаться с Бахтияром по телефону.

Как позже рассказала Алине своей сестре, Бахтияр кричал на нее и говорил, что она пожалеет о том, что все рассказала. А мать в свою очередь уговаривала дочь сказать судье, что он ничего такого не делал и что это Алиса заставила ее все это придумать. Мать внушала несовершеннолетней дочери, что за вранье ее старшая сестра должна сесть в тюрьму.

Однако Алина оказалась сильнее, чем может показаться, глядя на эту маленькую хрупкую девочку 11-ти лет. Она стойко переносит все судебные заседания, которые ежемесячно, а то и два раза в месяц проходят с февраля этого года. Алина уверенно указывает на своего обидчика и не отказывается ни от одного из своих слов, несмотря на то, что Бахтияр даже в зале суда ведет себя дерзко и пытается угрожать сестрам, а мать с ними даже не здоровается.

Следующее судебное заседание по делу об изнасиловании Алины намечено на начало октября. Вероятно, суд наконец-то вынесет решение в отношение Бахтияра Т. и ребенок сможет забыть весь этот кошмар, если, конечно, адвокат и мать жертвы не придумают очередную уловку, чтобы снова отсрочить принятие этого решения. Они, судя по всему, понимают, что доказательства вины Бахтияра неоспоримы, и лишь пытаются отсрочить его перевод из СИЗО в колонию, где к нему его сокамерники будут относиться как к педофилу, чья вина доказана.

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