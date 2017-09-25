Выбросившая ребенка в мусорный бак женщина повесилась в ИВС

В минувшие выходные дни женщина, убившая своего новорожденного ребенка и выбросившая его в мусорный бак, покончила жизнь самоубийством.
В минувшие выходные дни женщина, убившая своего новорожденного ребенка и выбросившая его в мусорный бак, покончила жизнь самоубийством. По сообщению пресс-службы столичного ГУВД, инцидент произошел утром в изоляторе временного содержания 23 сентября.
Отмечается, что задержанная, 30-лентяя уроженка Нарынской области, повесилась на своем собственном платке.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Киркомстроя было обнаружено тело новорожденного ребенка. Позднее милиция проинформировала, что мать убитого малыша была найдена. Как выяснилось позднее, в тот же день подозреваемая свела с жизнью счеты.
Отметим, женщина подозревалась по уголовному делу по статье 100 ("Убийство матерью новорожденного ребенка") УК КР. Подробности данного инцидента в ГУВД г. Бишкек обещали предоставить позднее.
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