Выбросившая ребенка в мусорный бак женщина повесилась в ИВС

В минувшие выходные дни женщина, убившая своего новорожденного ребенка и выбросившая его в мусорный бак, покончила жизнь самоубийством.

В минувшие выходные дни женщина, убившая своего новорожденного ребенка и выбросившая его в мусорный бак, покончила жизнь самоубийством. По сообщению пресс-службы столичного ГУВД, инцидент произошел утром в изоляторе временного содержания 23 сентября.



Отмечается, что задержанная, 30-лентяя уроженка Нарынской области, повесилась на своем собственном платке.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Киркомстроя было обнаружено тело новорожденного ребенка. Позднее милиция проинформировала, что мать убитого малыша была найдена. Как выяснилось позднее, в тот же день подозреваемая свела с жизнью счеты.

Отметим, женщина подозревалась по уголовному делу по статье 100 ("Убийство матерью новорожденного ребенка") УК КР. Подробности данного инцидента в ГУВД г. Бишкек обещали предоставить позднее.

URL: http://www.vb.kg/366819