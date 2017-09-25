Кыргызстанцы в Нью-Йорке оплатят годовое обучение 50 сирот в интернате

Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы профинансируют годовое обучение 50 детей в школе-интернате №71 в Бишкеке.
Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы профинансируют годовое обучение 50 детей в школе-интернате №71 в Бишкеке. Об этом "Азаттыку" сообщил руководитель благотворительного фонда "Элим, барсынбы?" Хабиб Арзыкулов.
По его словам, диаспора кыргызстанцев в Нью-Йорке во главе с Бакытом Татибековым в рамках проекта "Один спонсор - один ученик" намерена оплатить обучение 50 школьников.
В школе-интернате обучается 200 детей-сирот. Расходы на учеников, кроме зарплаты учителей, взял на себя фонд. Расходы за одного ученика в год составляют 500 долларов.
В США учится и работает около 20 тысяч кыргызстанцев.
Азаттык
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