Кыргызстанцы в Нью-Йорке оплатят годовое обучение 50 сирот в интернате

Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы профинансируют годовое обучение 50 детей в школе-интернате №71 в Бишкеке.

Проживающие в Нью-Йорке кыргызстанцы профинансируют годовое обучение 50 детей в школе-интернате №71 в Бишкеке. Об этом "Азаттыку" сообщил руководитель благотворительного фонда "Элим, барсынбы?" Хабиб Арзыкулов.

По его словам, диаспора кыргызстанцев в Нью-Йорке во главе с Бакытом Татибековым в рамках проекта "Один спонсор - один ученик" намерена оплатить обучение 50 школьников.

В школе-интернате обучается 200 детей-сирот. Расходы на учеников, кроме зарплаты учителей, взял на себя фонд. Расходы за одного ученика в год составляют 500 долларов.

В США учится и работает около 20 тысяч кыргызстанцев.



Азаттык