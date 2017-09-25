Стало известно, какое решение по Зилалиеву и Жалилову принято рабочей группой ЦИК за закрытыми дверями

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии приняла решение дать правовую оценку по участию вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в агитационной деятельности и рассмотреть вопрос его ответственности.
Рабочая группа Центральной избирательной комиссии приняла решение дать правовую оценку по участию вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в агитационной деятельности и рассмотреть вопрос его ответственности. Об этом сообщил SUPER.KG член ЦИК Назарали Арипов.
"Рабочая группа рассмотрела вопрос, мы приняли решение направить материалы Генпрокуратуре для дачи правовой оценки вопроса, относящегося к Дуйшену Зилалиеву, а также в правительство, для рассмотрения его должностной ответственности", - сказал Арипов.
Выведем заключение после того, как оттуда поступит ответ. Что касается ОТРК, то мы обратимся к руководству канала с просьбой рассмотреть ответственность журналистов, которые распространили ту информацию. Таково решение рабочей группы. Члены ЦИК рассмотрят этот вопрос, и мы вынесем последнее решение", - добавил Арипов. Как подчеркнул член ЦИК, вопрос по Чубаку Жалилову остался открытым. "Мы отправляли в Совет улемов обращение по поводу его статуса.
Напомним, 22 сентября рабочая группа ЦИК открыто рассмотрела жалобы, поступившие в связи с нарушениями закона во время агитационной кампании, решение принимала за закрытыми дверями.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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